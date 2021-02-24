immadesing

Imma Desing
Графический дизайн любой сложности (услуги печати нет).
«Детали – это не мелочи, они – часть дизайна» Чарльз Имз.
Работаю по 50% предоплате.
Оплата договорная в зависимости от объема работы.
Услуги:
- Логотипы, фирменные стили, брендбуки
- Анимация логотипа
- 3D текст
- Флаеры
- Буклеты
- Брошюры
- Постеры
- Журналы
- Баннеры и др. наружная реклама
- Упаковка
- Этикетка
- И многое другое
Портфолио высылаю по запросу.
К каждому заданию подхожу с ответственностью.
Для меня важен результат!