immadesing

Imma Desing

Графический дизайн любой сложности (услуги печати нет).

«Детали – это не мелочи, они – часть дизайна» Чарльз Имз.

Работаю по 50% предоплате.

Оплата договорная в зависимости от объема работы.

Услуги:

- Логотипы, фирменные стили, брендбуки

- Анимация логотипа

- 3D текст

- Флаеры

- Буклеты

- Брошюры

- Постеры

- Журналы

- Баннеры и др. наружная реклама

- Упаковка

- Этикетка

- И многое другое

Портфолио высылаю по запросу.

К каждому заданию подхожу с ответственностью.

Для меня важен результат!