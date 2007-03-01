Имя: Марк Левин

Дата рождения: 28/10/1946

Место рождения: г.Минск, Белоруссия

С 1990 года проживаю в Израиле

Образование: высшее

С 1967 года - разработка и внедрение проектов автоматизации

бухучета на разных предприятиях и в организациях Белоруссии, России, Украины.

С 1990 года - работа программистом в ряде фирм Израиля (разработка программ для страховых компаний и больничных касс).

С 2003 года - работа по частным проектам.

Заинтересован в разработке ПО для различных информационно-поисковых и учетно-статистических задач с применением VISUAL BASIC, EXCEL, ACCESS