Имя: Марк Левин
Дата рождения: 28/10/1946
Место рождения: г.Минск, Белоруссия
С 1990 года проживаю в Израиле
Образование: высшее
С 1967 года - разработка и внедрение проектов автоматизации
бухучета на разных предприятиях и в организациях Белоруссии, России, Украины.
С 1990 года - работа программистом в ряде фирм Израиля (разработка программ для страховых компаний и больничных касс).
С 2003 года - работа по частным проектам.
Заинтересован в разработке ПО для различных информационно-поисковых и учетно-статистических задач с применением VISUAL BASIC, EXCEL, ACCESS