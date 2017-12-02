Резюме

Катрычев Максим Николаевич – родился в 1976 в Оренбурге, окончил Оренбургский государственный университет (факультет иностранных языков). По окончании ВУЗа работал преподавателем английского языка в оренбургской женской школе-пансионе «Машенька».

На протяжении многих лет сотрудничал с различными издательствами в России и в Украине («Чайтанья Сарасвати», Veda-press, Yoga X-Press: http://www.yxp.ru/persona.htm), перевёл для них около десяти книг (примеры здесь: http://www.ozon.ru/context/detail/id/7381283/ и здесь http://www.knigograd.com.ua/index.php dispatch=products.view&product_id=207564).

В последние годы работал с московским журналом Vegetarian(http://vegjournal.ru/) – в журнале и на родственном ему сайте были опубликованы десятки взятых мной интервью.

Автор многочисленных статей и переводов на сайтах, посвящённых здоровому образу жизни, веганству, вегетарианству (http://macrobiotica.ru/, http://vegan.ru/).

Имею большой опыт перевода аудио- и видео-материалов (записи лекций и выступлений), а также устного синхронного перевода с английского на русский и с русского на английский.

Внештатный сотрудник (переводчик технической документации) Центрального научно-исследовательского института навигации и управления в Киеве.