Художник-любитель
Молодой, грамотный, с каплей таланта в нескольких сферах. Принимаю заказы на эскизы, иллюстрации, живопись, digital art (вектор, растр), графику и, возможно, что-то еще (обсуждается отдельно). Так же могу помочь с поэзией и прозой, редактурой. Могу переводить с английского тексты, если они не содержат узкоспециализированной информации и/или сленговых выражений в большом объёме.
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Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $10от 2 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга