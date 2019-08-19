Художник-любитель

Молодой, грамотный, с каплей таланта в нескольких сферах. Принимаю заказы на эскизы, иллюстрации, живопись, digital art (вектор, растр), графику и, возможно, что-то еще (обсуждается отдельно). Так же могу помочь с поэзией и прозой, редактурой. Могу переводить с английского тексты, если они не содержат узкоспециализированной информации и/или сленговых выражений в большом объёме.