Контекстная реклама бесполезной не бывает

Привет! Как меня зовут вы уже прочли) А вот чем я занимаюсь: настройкой и ведением контекстной рекламы в Яндекс и Гугл. Провожу аудит сайта, анализ конкурентов, оптимизацию рекламных кампаний, пополнение минус-слов, делаю целевой и околоцелевой трафик. Работаю качественно и ответственно. Использую не только свои знания, но и специальные программы со сложными алгоритмами и искусственным интеллектом ( помимо Google Ads, Яндекс.директ и Кейколлектора).

Я сделаю всё возможное для вашего бизнеса, чтобы вы остались довольны результатом, потому что только так и надо работать.

Продолжаю обучаться всё время, чтобы повышать уровень своей работы (например начал изучать таргетированную рекламу, чтобы уметь оказывать больше услуг). Знаю методики и фишки, которые не всем доступны, плюс меня обучал Давид Варга (профессиональный маркетолог и контекстолог с миллионными бюджетами), и я всегда могу проконсультироваться с ним .

В общем, если хочешь расширить свой бизнес - пиши, будем работать)