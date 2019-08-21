SMM, контент стратегия, графический дизайн, личный бренд, smm-продвижение

3 года назад решила стать спортивным блоггером в социальных сетях, в частности в Instagram (@imnadi 18K подписчиков) -> в 2019 году стала бренд амбассадором Kalenji by Decathlon в Алматы.

Ведение SMM для:

Lamoda.kz/интернет-магазин одежды - Алматы, Казахстан

Gautier/магазин мебели - Торонто, Канада

Школа триатлона World Class/школа триатлона - Алматы, Казахстан

TFM.ru/онлайн школа трансформации - Москва, Россия

Kalenji by Decathlon Almaty/клуб бега - Алматы, Казахстан

Опыт работы

2015 - по настоящее время

Консалтинг в сфере маркетинга, SMM, электронной коммерцииo Foodpanda - онлайн сервис по доставке еды o Podium Status – магазин брендовой одежды для мужчин o Podium Baby&Junior – магазин брендовой одежды для детей o Gautier Canada – магазин мебели

2017-2018 Казахстан, АлматыТОО Apple City Distributors(Национальный дистрибьютор в сфере товаров народного потребления брендов Procter&Gamble, Duracell, Gauss, направление E-commerce)Руководитель департамента E-commerce

2016-2017 Казахстан, АлматыProfitbet.kz / частичная занятость(Букмекерская компания, онлайн игровая индустрия)Руководитель отдела маркетинга

2015-2016 Казахстан, АлматыAntonNovo.kz (Собственный стартап в сфере электронной коммерции, интернет-магазин французской выпечки) Функции отдела маркетинга

2015-2013 Казахстан, АлматыСтартап в сфере электронной коммерции, интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров) Директор по маркетингу

Образование 2015-2016 Сертифицированный партнер Google AdWords, Алматы, Казахстан2014 ﻿ Сертификат планирования рекламных кампаний TTL, Алматы, Казахстан2008-2012 Московская Бизнес Школа, заочная форма обучения, MBA2001-2004 Американский Университет Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, Бакалавр Международных Отношений1999-2001 Angola High School, США, штат Индиана, Выпускница 2000 года, один год по обмену в рамках программы FSA/FLEX

Языки ﻿ ﻿ ﻿ Английский (продвинутый, беглый), русский (родной)Личная информация Амбассадор бренда Kalenji by Decathlon Almaty, триатлет Ironman 70.3 Astana, марафонец, любительница гор