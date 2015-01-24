Разработка сайта дешевле, чем в столице. Если учесть московские зарплаты и

цены на аренду офиса, мы получаем среднерыночную стоимость создания сайта.

Маленькой она не может быть по определению - даже если сайт вам делает

фрилансер, ему надо что-то есть, чем-то платить за квартиру, на что-то

содержать семью. В результате вам придётся выложить кругленькую сумму. В

Туле всё дешевле, поэтому и стоимость создания сайтов значительно ниже.