Создание и разработка сайтов. Пять причин, почему выгодно заказать создание сайтов в Туле у нас:
- Цена
Разработка сайта дешевле, чем в столице. Если учесть московские зарплаты и
цены на аренду офиса, мы получаем среднерыночную стоимость создания сайта.
Маленькой она не может быть по определению - даже если сайт вам делает
фрилансер, ему надо что-то есть, чем-то платить за квартиру, на что-то
содержать семью. В результате вам придётся выложить кругленькую сумму. В
Туле всё дешевле, поэтому и стоимость создания сайтов значительно ниже.
- Качество
- Сроки
- Поддержка
- Заключение договора
В Тульской области на сегодняшний день действуют более 15 высших учебных
заведений (включая филиалы и представительства московских вузов). Тульские
IT-специалисты работают во множестве московских компаний. Но лучшие из
лучших остаются в Туле, нарабатывая традиции XXI века. В компании «Три
сайта» работают только самые лучшие специалисты, прошедшие многоуровневый
отбор и показавшие на деле свои умения. Поэтому и сайты, сделанные в
компании «Три сайта» - это произведения искусства.
Например, Артемий Лебедев считает, что качественный сайт нужно рисовать
полгода. Такая позиция хороша для художника, но мы-то знаем, что обычно
сайт нужен «ещё вчера». Поэтому предлагаем нашим клиентам более
реалистичные сроки. От 5 дней (сайт визитка) до 1,5 месяцев (корпоративный
портал). Точнее сроки изготовления сайта можно согласовать с нашим
менеджером.
В течение всего времени мы осуществляем поддержку разработанного сайта
(техническая поддержка сайта). Под поддержкой понимается помощь в работе с
системой администрирования и устранение всех возникших ошибок. Сюда не
входит разработка дополнительных разделов (эту услугу мы оказываем за
отдельную плату), а так же ошибки, возникшие вследствие модификации
клиентом программного кода сайта.
Все вышеназванные преимущества в явном виде прописаны в договоре. Мы несём
полную юридическую ответственность за нарушение условий договора.
Обращаясь в «Три сайта», вы получаете гарантию качественной и
своевременной разработки сайта!