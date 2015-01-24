imoloko

Дарья imoloko

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Разработка и сопровождение сайтов

Создание и разработка сайтов. Пять причин, почему выгодно заказать создание сайтов в Туле у нас:

  • Цена

    Разработка сайта дешевле, чем в столице. Если учесть московские зарплаты и

    цены на аренду офиса, мы получаем среднерыночную стоимость создания сайта.

    Маленькой она не может быть по определению - даже если сайт вам делает

    фрилансер, ему надо что-то есть, чем-то платить за квартиру, на что-то

    содержать семью. В результате вам придётся выложить кругленькую сумму. В

    Туле всё дешевле, поэтому и стоимость создания сайтов значительно ниже.

  • Качество

    • В Тульской области на сегодняшний день действуют более 15 высших учебных

    заведений (включая филиалы и представительства московских вузов). Тульские

    IT-специалисты работают во множестве московских компаний. Но лучшие из

    лучших остаются в Туле, нарабатывая традиции XXI века. В компании «Три

    сайта» работают только самые лучшие специалисты, прошедшие многоуровневый

    отбор и показавшие на деле свои умения. Поэтому и сайты, сделанные в

    компании «Три сайта» - это произведения искусства.

  • Сроки

    • Например, Артемий Лебедев считает, что качественный сайт нужно рисовать

    полгода. Такая позиция хороша для художника, но мы-то знаем, что обычно

    сайт нужен «ещё вчера». Поэтому предлагаем нашим клиентам более

    реалистичные сроки. От 5 дней (сайт визитка) до 1,5 месяцев (корпоративный

    портал). Точнее сроки изготовления сайта можно согласовать с нашим

    менеджером.

  • Поддержка

    • В течение всего времени мы осуществляем поддержку разработанного сайта

    (техническая поддержка сайта). Под поддержкой понимается помощь в работе с

    системой администрирования и устранение всех возникших ошибок. Сюда не

    входит разработка дополнительных разделов (эту услугу мы оказываем за

    отдельную плату), а так же ошибки, возникшие вследствие модификации

    клиентом программного кода сайта.

  • Заключение договора

    • Все вышеназванные преимущества в явном виде прописаны в договоре. Мы несём

    полную юридическую ответственность за нарушение условий договора.

    Обращаясь в «Три сайта», вы получаете гарантию качественной и

    своевременной разработки сайта!