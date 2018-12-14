Веб-дизайн, графический дизайн, оформление групп Вконтакте, оформление Instagram

Создаю уникальные Landing Page страницы для Вашего бизнеса, делаю это на конструкторе Tilda, практически все элементы сайта создаются в Zero Block, то есть не по шаблону.

Оформляю группы Вконтакте и Instagram, делаю это ярко и круто, это поможет Вам остановить внимание клиентов на Вашей группе или профиле.

Создаю дизайн визиток, кружек, футболок, блокнотов, ручек и др.

Могу вести Ваши социальные сети на ежемесячной основе, что входит: создание контента, написание статей, разработка баннеров в Photoshop