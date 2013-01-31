imshiryev

Виктор imshiryev

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Услуга дизайн сайта. Услуга HTML-ВЕРСТКА сайта

Владею Английским УРОВЕНЬ ELEMENTARY (родной- украинский, русский)

Рабочий график с 12:00-17:00(Украина)

________________________________________Профессиональные навыки___________________________________

Дизайн(визиток, листовок, брошюр, сайтов) с помощью Adobe Photoshop CS6

Верстка сайтов HTML4 - HTML5. CSS

________________________________________Опыт работы_______________________________________________

Опыта работы пока нет. Очень хочу исправить это. Мне нравится дизайн, так как я закончил художественную школу.

Научился верстать сайты, быстро учусь новому. Качество - это главная моя цель.

________________________________________Образование_______________________________________________

Студент 2 курса ДНУ им. Олеся Гончара. Факультет Физика Электроника и Компьютерные системы. Специальность: Компьютерная инженерия. Бюджет.

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 20 дней
#1914
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 40 дней
#4776
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#6981