Владею Английским УРОВЕНЬ ELEMENTARY (родной- украинский, русский)
Рабочий график с 12:00-17:00(Украина)
________________________________________Профессиональные навыки___________________________________
Дизайн(визиток, листовок, брошюр, сайтов) с помощью Adobe Photoshop CS6
Верстка сайтов HTML4 - HTML5. CSS
________________________________________Опыт работы_______________________________________________
Опыта работы пока нет. Очень хочу исправить это. Мне нравится дизайн, так как я закончил художественную школу.
Научился верстать сайты, быстро учусь новому. Качество - это главная моя цель.
________________________________________Образование_______________________________________________
Студент 2 курса ДНУ им. Олеся Гончара. Факультет Физика Электроника и Компьютерные системы. Специальность: Компьютерная инженерия. Бюджет.