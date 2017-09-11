$150
Всего 3-4 страницы, тематика: продажа рыбы и морепродуктов.
Дизайн сайтов53 заявки
Закрыт
6 лет назад
Всего 3-4 страницы, тематика: продажа рыбы и морепродуктов.
Необходимо провести работы по продвижению сайта в Google и Yandex.
Необходимо продвинуть сайт по продаже рыбы в Гугл и Яндексе. Бюджет проекта 200$. Имейте ввиду, если для Вас эта сумма мала, то просьба не откликаться на заказ.
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн, сверстать проект. Страниц не более 6. Более четкие подробности по запросу. Также должно быть портфолио.