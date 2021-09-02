Доброго времени суток, дорогие копирайтеры.
Под проекты партнеров нужен человек, может два, которые смогут наполнять их текстами.
Работа постоянная.
Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки.
Оплата 72 рублей – 1000 знаков.
Способ оплаты – Тинькофф банк, сбербанк, юмани, киви, вебмани (WMR).
Структура работы следующая: пишите статью по моему заданию, получаете оплату в любом
случае и если обе стороны довольны, продолжаем сотрудничество. В дальнейшем
оплачиваю 1 раз в неделю. Если нужно раньше, сообщите, постараюсь сделать
перевод сразу же!
Если какое-то время необходимо оплачивать ежедневно, чтобы проверить мою платежеспособность,
буду оплачивать ежедневно. Если вам интересно предложение, пришлите ссылку на
портфолио или ссылку вашей работы в сети.
Если таковых нет достаточно пару абзацев на любую тему. Можно отвечать сюда, можно сразу же
в Telegram: (@Mr_Slaim). Прошу обратить внимание, объем 5 кило в сутки и примеры работ – это важно! Выходные брать можно, но нужно
предупреждать.
Спасибо, что уделили внимание… Жду заявки!