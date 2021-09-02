Работа на постоянке. В день нужно писать около 5к символов.

Доброго времени суток, дорогие копирайтеры.

Под проекты партнеров нужен человек, может два, которые смогут наполнять их текстами.

Работа постоянная.

Желательно ежедневно делать хотя бы 5 кило в сутки.

Оплата 72 рублей – 1000 знаков.

Способ оплаты – Тинькофф банк, сбербанк, юмани, киви, вебмани (WMR).

Структура работы следующая: пишите статью по моему заданию, получаете оплату в любом

случае и если обе стороны довольны, продолжаем сотрудничество. В дальнейшем

оплачиваю 1 раз в неделю. Если нужно раньше, сообщите, постараюсь сделать

перевод сразу же!

Если какое-то время необходимо оплачивать ежедневно, чтобы проверить мою платежеспособность,

буду оплачивать ежедневно. Если вам интересно предложение, пришлите ссылку на

портфолио или ссылку вашей работы в сети.

Если таковых нет достаточно пару абзацев на любую тему. Можно отвечать сюда, можно сразу же

в Telegram: (@Mr_Slaim). Прошу обратить внимание, объем 5 кило в сутки и примеры работ – это важно! Выходные брать можно, но нужно

предупреждать.

Спасибо, что уделили внимание… Жду заявки!