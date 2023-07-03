Монтаж віде \ Консультація ідеї для реклам, відеокліпів та інших відеоматеріалів

﻿Мене звати Іван. Я закінчив Університет культури і мистецтв, факультет режисура кіно і телебачення. Працював на ТРК Львів під час навчання оператором і трішки режисером прямих ефірів, монтажером на приватній студії "Відеосмак", брав участь у написанні сценарію, зйомці та монтажі рекламних роликів, кліпів, та інших художних відео. Останні два роки працюю на кількох ютуб каналах, де створюю креативні ролики.

﻿Мої відео ви зможете подивитись на каналі https://www.youtube.com/channel/UCoIysl1QNCuzjKU-kwUVEbg/videos