Монтаж віде \ Консультація ідеї для реклам, відеокліпів та інших відеоматеріалів
Мене звати Іван. Я закінчив Університет культури і мистецтв, факультет режисура кіно і телебачення. Працював на ТРК Львів під час навчання оператором і трішки режисером прямих ефірів, монтажером на приватній студії "Відеосмак", брав участь у написанні сценарію, зйомці та монтажі рекламних роликів, кліпів, та інших художних відео. Останні два роки працюю на кількох ютуб каналах, де створюю креативні ролики.
Мої відео ви зможете подивитись на каналі https://www.youtube.com/channel/UCoIysl1QNCuzjKU-kwUVEbg/videos
Портфолио
- Реклама: "Відродимо глинянський килим"нет просмотров
- Майстеркласнет просмотров
- Відеоогляд фільму "Расюмон" режисера Акіра Курасава"нет просмотров
- Ole Buttermilk Sky - Hoagy Carmichaelнет просмотров
- Чорний чай1 просмотр
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 2 дней
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