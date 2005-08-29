1. Название технологии: Объектно- ориентированное программирование многопотоковых приложений (Borland С++, C++ Builder, Visual C++ 6)

Сколько лет используете: 12 лет

2. Название технологии: машинно- ориентированные языки (всевозможные assemblers)

Сколько лет используете: 10 лет

3. Название технологии: ADO

Сколько лет используете: 6 лет

4. Название технологии: разработка драйверов под windows

Сколько лет используете: 6 лет

5. Название технологии: XML, XSL

Сколько лет используете: 2 года

6. Название технологии: защита данных (CryptoPro, CryptoAPI, CapiCom, PGP)

Сколько лет используете: 3 года

7. Название технологии: ActiveX, atl

Сколько лет используете: 5 лет

8. Название технологии: tcp/ip, ftp, ftps, smtp, http, https

Сколько лет используете: 5 лет

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ(перечислите другие технологии с которыми вы работали)

1. Название технологии: базы данных (centura, oracle, access, dbase)

Уровень знания технологии(excellent/good/basic): доступ с клиента - excellent, разработка структуры баз - good

Время последнего использования: последние 6 лет

Опыт работы

1. Место работы (название организации): Институт Физики Полупроводников

Годы работы: 1993-1999

Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): постоянная

Должность: стажёр, младший научный сотрудник, научный сотрудник

Круг обязанностей(выполняемая работа): научная работа по специальности, разработка высокоскоростной электроники для тепловизоров, программного обеспечения для сигнальных процессоров, драйверов для windows и пользовательских приложений

Технологии и средства использовавшиеся в работе: C++ Builder, Visual C++ 6, SDK для ADSP21xx.

2. Место работы (название организации): свободный разработчик

Годы работы: 1997 - 2004

Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): свободное от основной работы время

Круг обязанностей(выполняемая работа): разработка программного обеспечения на заказ для внутреннего и внешнего рынков, в том числе драйвера

Технологии и средства использовавшиеся в работе: C++ Builder, Visual C++ 6, DDK, ActiveX, atl, Numega Driver Studio

3. Место работы (название организации): Центр Финансовых Технологий

Годы работы: 1999 - по настоящий момент

Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): постоянная

Должность: программист, заместитель начальника отдела разработки системы

Круг обязанностей(выполняемая работа): разработка клиентской части системы

Технологии и средства использовавшиеся в работе: все перечисленные выше