1. Название технологии: Объектно- ориентированное программирование многопотоковых приложений (Borland С++, C++ Builder, Visual C++ 6)
Сколько лет используете: 12 лет
2. Название технологии: машинно- ориентированные языки (всевозможные assemblers)
Сколько лет используете: 10 лет
3. Название технологии: ADO
Сколько лет используете: 6 лет
4. Название технологии: разработка драйверов под windows
Сколько лет используете: 6 лет
5. Название технологии: XML, XSL
Сколько лет используете: 2 года
6. Название технологии: защита данных (CryptoPro, CryptoAPI, CapiCom, PGP)
Сколько лет используете: 3 года
7. Название технологии: ActiveX, atl
Сколько лет используете: 5 лет
8. Название технологии: tcp/ip, ftp, ftps, smtp, http, https
Сколько лет используете: 5 лет
ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ(перечислите другие технологии с которыми вы работали)
1. Название технологии: базы данных (centura, oracle, access, dbase)
Уровень знания технологии(excellent/good/basic): доступ с клиента - excellent, разработка структуры баз - good
Время последнего использования: последние 6 лет
Опыт работы
1. Место работы (название организации): Институт Физики Полупроводников
Годы работы: 1993-1999
Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): постоянная
Должность: стажёр, младший научный сотрудник, научный сотрудник
Круг обязанностей(выполняемая работа): научная работа по специальности, разработка высокоскоростной электроники для тепловизоров, программного обеспечения для сигнальных процессоров, драйверов для windows и пользовательских приложений
Технологии и средства использовавшиеся в работе: C++ Builder, Visual C++ 6, SDK для ADSP21xx.
2. Место работы (название организации): свободный разработчик
Годы работы: 1997 - 2004
Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): свободное от основной работы время
Круг обязанностей(выполняемая работа): разработка программного обеспечения на заказ для внутреннего и внешнего рынков, в том числе драйвера
Технологии и средства использовавшиеся в работе: C++ Builder, Visual C++ 6, DDK, ActiveX, atl, Numega Driver Studio
3. Место работы (название организации): Центр Финансовых Технологий
Годы работы: 1999 - по настоящий момент
Форма занятости(постоянная, совместитель, другое): постоянная
Должность: программист, заместитель начальника отдела разработки системы
Круг обязанностей(выполняемая работа): разработка клиентской части системы
Технологии и средства использовавшиеся в работе: все перечисленные выше