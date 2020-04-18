Буду рад занять свое неограниченное время полезными заданиями не требующими специальных и профессиональных навыков, за вознаграждение.

В связи с домашним карантином имею огромное количество свободного времени. Готов потратить его с пользой для вас.

Рассмотрю любые задания от самых простых, до требующих большого количества времени, сил, терпения и усидчивости, таких как например: работа с текстами и таблицами, редактирование изображений, и прочими несложными занятиями. Владею стандартными офисными программами Microsoft. Имею навыки средней скорости печати текста). Пишите различные задания и я постараюсь с ними справиться за символическую плату.