переводы русский-английский; английский-русский
Здравствуйте! Меня зовут Ирина.
Занимаюсь переводами, частным репетиторством, быстрым набором текстов как на русском,так и на английском любого уровня сложности около 7 лет.
С радостью выполню для вас переводы текстов различной тематики.
К выполнению работы всегда отношусь ответственно. Качество и своевременность выполнения гарантирую.
Обращайтесь — и вы не пожалеете!
e-mail: [email protected]
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