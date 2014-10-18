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Ирина indexconst

 
37 летРоссия/Иркутск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
переводы русский-английский; английский-русский

Здравствуйте! Меня зовут Ирина.

Занимаюсь переводами, частным репетиторством, быстрым набором текстов как на русском,так и на английском любого уровня сложности около 7 лет.

С радостью выполню для вас переводы текстов различной тематики.

К выполнению работы всегда отношусь ответственно. Качество и своевременность выполнения гарантирую.

Обращайтесь — и вы не пожалеете!

e-mail: [email protected]

Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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