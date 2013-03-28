x01d team - development as freedom
Спасибо, что проявили интерес к моему профилю!
Меня зовут Эдуард, я работаю со своей командой программистов x01d. Мы делаем сервис мониторинга фриланс бирж Lookubra
Вы нашли тех кого нужно, если:
* Вам нужны опытные специалисты для решения задач автоматизации бизнеса или любой другой деятельности
* Вы хотите получить качественную консультацию по любым вопросам связанным с вашим проектом
* Готовы к компромиссам срок/цена/качество
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