Занимаюсь системным и прикладным программированием, программированием баз данных. Работал с операционными системами реального времени, разрабатывал многопоточные библиотеки, базы данных прикладного характера, программировал в Unix-подобных операционных системах. Имею опыт разбора не документированного текста неработающей библиотеки около 6-7 тысяч строк кода. Есть опыт работы на нестандартных операционных системах и нестандартном оборудовании отечественного образца.

Один из последних проектов - учебный эмулятор.

С, С#, C++, Java, Ассемблер(x86), HTML, .NET, SQL.