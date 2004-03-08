Важная информация:
Доброго времени суток, меня зовут Вячеслав, выполняю заказы.
Имею хороший опыт в работе за программой Photoshop / Lightroom
Опыт работы: 5 лет
Для меня важен результат работы, нежели деньги.
Услуги которые я предоставляю:
-Оформление YouTube
-Оформление и дизайн Стримов и всё что связано с ним
-Создание индивидуального стиля визиток
-Замена фона, объекта, вырезание
-Профессиональная цветокорекция
-Ретушь фотографии
-Починка или исправление неточностей в фотографии
-Реставрация фотографий
-Цветное восстановление
Также, вы сможете обратиться ко мне при помощи встороннего сервиса "Авито" где обговорим все ваши желания.
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