Важная информация:

Доброго времени суток, меня зовут Вячеслав, выполняю заказы.

Имею хороший опыт в работе за программой Photoshop / Lightroom

Опыт работы: 5 лет

Для меня важен результат работы, нежели деньги.

Услуги которые я предоставляю:

-Оформление YouTube

-Оформление и дизайн Стримов и всё что связано с ним

-Создание индивидуального стиля визиток

-Замена фона, объекта, вырезание

-Профессиональная цветокорекция

-Ретушь фотографии

-Починка или исправление неточностей в фотографии

-Реставрация фотографий

-Цветное восстановление

Также, вы сможете обратиться ко мне при помощи встороннего сервиса "Авито" где обговорим все ваши желания.