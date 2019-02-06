Мир слишком велик, чтоб смотреть на все маленькими глазами...
Цифровая | ручная иллюстрация
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Работаю на графическом планшете в Photoshop. Владею программой Autodesk Sketchbook
Портфолио
- Динозавры93 просмотра
- Иллюстрации к творческому осеннему челленджу116 просмотров
- Стилизированные портреты108 просмотров
- Свадебное приглашение101 просмотр
- Автопортрет и обложка для страницы на Facebook102 просмотра
- Женственность80 просмотров
- Свадебное приглашение89 просмотров
- Девушка с тюльпанами165 просмотров
- Девушка с собакой121 просмотр
- Новогодние олени114 просмотров
- Дайвер100 просмотров
- Серия новогодних открыток с гномами91 просмотр