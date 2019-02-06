indie_art

Любовь Потапенко indie_art

 
30 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мир слишком велик, чтоб смотреть на все маленькими глазами...

Цифровая | ручная иллюстрация

| Стилизированные портреты

| Иллюстрации для детей

| Разработка визиток

| Иллюстрации для свадебных приглашений

Работаю на графическом планшете в Photoshop. Владею программой Autodesk Sketchbook

Photoshop
Портфолио