$500
Все детали в прикреплённом файле.
Иллюстрации и Рисунки19 заявок
Закрыт
11 лет назад
Все детали в прикреплённом файле.
Нужно нарисовать несколько скриншотов мобильного приложения и параллельно сделать несколько второстепенных задач. Интересуют цены и сроки. Прикрепил ТЗ.
Нужен аналог Wizee Шопинг или Point Inside для навигации внутри помещений. Wizee Шопинг https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wisesolutions.wizeeshopper Point Inside https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pointinside.android.app&hl=en Интересуют сроки и цены. Прикрепил ТЗ.