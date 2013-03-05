Присяжный переводчик при Суде г. Салерно (юридический, технический перевод)

Присяжный переводчик при Суде г. Салерно (регион Кампания).

Специализация: юридический и технический перевод.

С 2000 г. живу и с 2005 г. работаю как профессиональный переводчик в Италии (г. Салерно, регион Кампания).

С 2005 г. официально зарегистрирована в Реестре экспертов и специалистов при Торгово-промышленной палате г. Салерно в качестве переводчика с/на русский, украинский и итальянский языки.

С 2009 г. официально зарегистрирована в Реестре переводчиков при Суде г. Салерно как технический консультант суда по вопросам перевода с/на русский, украинский и итальянский языки.

Постоянно сотрудничаю с Судом г. Салерно: принимаю участие в качестве переводчика (письменный и устный перевод) как в гражданских так и в уголовных процессах а так же сотрудничаю с отделением Карабинеров г. Салерно.

Активно сотрудничаю с адвокатами и нотариусами.

Активно сотрудничаю (включая сотрудничество на постоянной долговременной основе) с различными производственными компаниями г. Салерно.

Имею опыт работы в компании по созданию и продвижению информационных систем и порталов в качестве контент менеджер информационного портала.

Выполняю:

- устные и письменные переводы во время обсуждения и подписания коммерческих соглашений;

- переводы коммерческих писем и документов как для компаний так и для частных лиц;

- переводы различных типов документов и свидетельств с их заверением и легализаций при Суде г. Салерно (включая простановку Апостиля как на переводах так и на оригиналах документов);

- переводы веб-сайтов, включая управление контентом сайта.

Имею опыт работы с такими платформами как PrestaShop, Joomla, WordPress и индивидуально разработанными платформами HP3.