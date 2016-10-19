inessadokuchaeva

Выпускница романо-германского отделения филологического факультета Ташкентского Государственного Университета Мировых Языков (2009г.) Диплом преподавателя и переводчика английского языка.
Многолетний опыт выполнения переводов в формате фриланс, преподавание разговорного и делового английского языка позволяет мне гарантировать высокое качество перевода с английского на русский и с русского на английский.
Услуги:
- письменный перевод с/на английский язык
- расшифровка и перевод аудио и видео, транскрибирование, субтитрирование
Тематики:
- общая
- бизнес (лекции, презентации, деловая и частная корреспонденция, резюме, рекомендательные письма и проч.)
- юридическая (договоры, учредительные документы и т.п.)
- коммерческая (письма, коммерческие предложения, рекламные и маркетинговые материалы и т.п.)
- таможенная (сертификаты происхождения грузов, товарно-транспортные накладные и проч.)
- гуманитарная (педагогика, методика преподавания, лингвистика и т.п.)
Мои преимущества:
+ более чем 7-летний опыт письменного перевода в торгово-экономической сфере
+ опыт устного последовательного перевода во время проведения бизнес-семинаров, деловых переговоров, монтажных работ
+ переведенный текст будет максимально приближен по оформлению к оригиналу. Возможные форматы - документы Word, Excel, Power Point, srt. и др.
+ различные способы оплаты: банковская карта, чек, web-money.
Гарантирую:
- Конфиденциальность информации
Буду рада Вам помочь!
Обращайтесь:
e-mail: [email protected]