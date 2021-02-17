Разрабатываю сайты более года. Берусь за различные задачи, от простых Lending page до сложных интернет-магазинов.
Работая с заказчиком всегда подскажу, как лучше разрабатывать проект и какой фреймворк выбрать для разработки, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при его поддержке и изменении.
По ценам и срокам всегда обсуждаем с заказчиком, и в зависимости от сложности проекта их озвучиваю.
Навыки:
- Кроссбраузерная вёрстка
- Адаптивный дизайн
- Работаю с Photoshop, Figma, Scetch
- Работа с препроцессорами Sass/less и системой сборки Webpack
- Компонентный подход, при большом проекте разработку веду на фреймворке Vue (при согласовании с заказчиком).
- Оптимизация кода
- Оптимизация картинок, для более быстрой загрузки страниц
- Подключение интересных библиотек анимации.
- Работа с Git
- Подбор референсов анимации и работы интерактивных элементов на сайте (слайдеры, кнопки, формы ввода)
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Портфолио
- Ремонт автомобилей92 просмотра
- Промо страница BerYoga93 просмотра
- Адаптивная верстка95 просмотров
- Верстка Desctop версии97 просмотров