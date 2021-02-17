inessko

Мария inessko

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Разрабатываю сайты более года. Берусь за различные задачи, от простых Lending page до сложных интернет-магазинов.

Работая с заказчиком всегда подскажу, как лучше разрабатывать проект и какой фреймворк выбрать для разработки, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при его поддержке и изменении.

По ценам и срокам всегда обсуждаем с заказчиком, и в зависимости от сложности проекта их озвучиваю.

Навыки:

  • Кроссбраузерная вёрстка
  • Адаптивный дизайн
  • Работаю с Photoshop, Figma, Scetch
  • Работа с препроцессорами Sass/less и системой сборки Webpack
  • Компонентный подход, при большом проекте разработку веду на фреймворке Vue (при согласовании с заказчиком).
  • Оптимизация кода
  • Оптимизация картинок, для более быстрой загрузки страниц
  • Подключение интересных библиотек анимации.
  • Работа с Git
  • Подбор референсов анимации и работы интерактивных элементов на сайте (слайдеры, кнопки, формы ввода)
Мое портфолио можно посмотреть тут ﻿http://inessko.github.io/
FigmaSASSPhotoshopVue.jsGit
Портфолио