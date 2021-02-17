Разрабатываю сайты более года. Берусь за различные задачи, от простых Lending page до сложных интернет-магазинов.

Работая с заказчиком всегда подскажу, как лучше разрабатывать проект и какой фреймворк выбрать для разработки, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при его поддержке и изменении.

По ценам и срокам всегда обсуждаем с заказчиком, и в зависимости от сложности проекта их озвучиваю.

Навыки:

Кроссбраузерная вёрстка

Адаптивный дизайн

Работаю с Photoshop, Figma, Scetch

Работа с препроцессорами Sass/less и системой сборки Webpack

Компонентный подход, при большом проекте разработку веду на фреймворке Vue (при согласовании с заказчиком).

Оптимизация кода

Оптимизация картинок, для более быстрой загрузки страниц

Подключение интересных библиотек анимации.

Работа с Git

Подбор референсов анимации и работы интерактивных элементов на сайте (слайдеры, кнопки, формы ввода)