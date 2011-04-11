inevitabile

Эдгар inevitabile

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование

2007-2009 Ереванский Государственный Университет. Специалист в области международных отношений и дипломатии. Степень магистра.

2000-2007 Ереванский Государственный Университет. Специалист в области международных отношений и дипломатии. Степень бакалавра.

Владение языков.

Русский - безупречно владею

армянский - безупречно владею

английский - свободно владею

итальянский - свободно владею

турецкий - перевод со словарем

арабский - перевод со словарем

Знание ПК и ПО

Microsoft Word, Excel, Access, Outlook и другие программы пакета - безупречно владею

Adobe Photoshop - безупречно владею

Adobe Dreamweaver - безупречно владею

Acrobat Reader, Trados и т.д. - безупречно владею

HTML, CSS, MQL - безупречно владею

PHP - владею умеренно, изучаю

Набор текстов кириллица/латиница - слепой десятипальцевый метод, очень высокая скорость.