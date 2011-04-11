inevitabile

Образование
2007-2009 Ереванский Государственный Университет. Специалист в области международных отношений и дипломатии. Степень магистра.
2000-2007 Ереванский Государственный Университет. Специалист в области международных отношений и дипломатии. Степень бакалавра.
Владение языков.
Русский - безупречно владею
армянский - безупречно владею
английский - свободно владею
итальянский - свободно владею
турецкий - перевод со словарем
арабский - перевод со словарем
Знание ПК и ПО
Microsoft Word, Excel, Access, Outlook и другие программы пакета - безупречно владею
Adobe Photoshop - безупречно владею
Adobe Dreamweaver - безупречно владею
Acrobat Reader, Trados и т.д. - безупречно владею
HTML, CSS, MQL - безупречно владею
PHP - владею умеренно, изучаю
Набор текстов кириллица/латиница - слепой десятипальцевый метод, очень высокая скорость.