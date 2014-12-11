Дизайн логотипов, иллюстраций, рисунков.

Мое направление - разработка и дизайн различных иллюстраций, логотипов и фирменных элементов(визитные карты, бланки и т.д.).

К сожалению, я не могу похвалиться огромным портфолио, так как я новенький в сфере фриланса, но все еще в будущем.

Я довольно долго использую свои навыки, и это значит, что моя основная фишка - качество выполнения.

Огромный плюс и в том, что я отношусь к своей работе серьезно, а это - гарант быстроты и опять же качества.

Все мои работы выполняются в след. программах:

Adobe photoshop;

Adobe illustrator;

Inkscape.

Оплата производится в системах qiwi, яндекс деньги, webmoney.

Стоимость каждого заказа индивидуальна.