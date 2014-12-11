Дизайн логотипов, иллюстраций, рисунков.
Мое направление - разработка и дизайн различных иллюстраций, логотипов и фирменных элементов(визитные карты, бланки и т.д.).
К сожалению, я не могу похвалиться огромным портфолио, так как я новенький в сфере фриланса, но все еще в будущем.
Я довольно долго использую свои навыки, и это значит, что моя основная фишка - качество выполнения.
Огромный плюс и в том, что я отношусь к своей работе серьезно, а это - гарант быстроты и опять же качества.
Все мои работы выполняются в след. программах:
Adobe photoshop;
Adobe illustrator;
Inkscape.
Оплата производится в системах qiwi, яндекс деньги, webmoney.
Стоимость каждого заказа индивидуальна.
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Иллюстрации и Рисунки
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