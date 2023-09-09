Здравствуйте, могу выполнять ваши простые задачи в сфере фотошопа за небольшую плату. Имею опыт в этой сфере, вел ютуб канал десятитысячник. Не обещаю грандиозные дизайнерские решения, ведь не хочу проводить много времени в фотошопе, но простую работу могу сделать быстро и креативно;) Пиши, не стесняйся, сделаю заботу хоть бесплатно, если настроение хорошее)

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