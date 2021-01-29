infamyriddle

Нередкий кадр

Студент-первокурсник Липецкого Гос. Технического Университета, специальности математического обеспечения и администрирования АСУ.

Ориентируюсь во всех ведущих операционных системах, начиная с WinServ2006+ заканчивая Linux CaliOS на платформе VisualBox, помимо - опытный пользователь Adobe Xd, AE, Ps, Illustrator. Знание английского языка А1 (upper intermediate) в соответствии уровню CERF. Скорость набора текста ~330-350 знаков/мин. Выполняю задачи на базе python3, программировал на python2, С++17, немного понимаю в MySQL и джава скриптах.

Всегда рад помочь в решении поставленных задач, поиске неполадок.

Коммуникабелен и отзывчив, в меру доступных возможностей и ресурсов.

По срочным нуждам - отвечаю ВК в течение 5-10 минут.

С наилучшими пожеланиями,

Илья Драгич