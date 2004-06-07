infdivcontent

Помощь с любыми задачами по физике, математике, информатике.

Здравствуйте, меня зовут Иван. Я занимаюсь решением задач, контрольных, проверочных и лабораторных работ из различных разделов физики, математики, информатики (языки программирования Pascal и Python). Занимаюсь репетиторством и подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по вышеперечисленным предметам. Задачи для могут быть и практического характера (для примера: расчет давления в самодельной системе отопления в частном доме). Сложность задач, с которыми я могу помочь: вся профильная программа школы, задачи олимпиадного уровня.