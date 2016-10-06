infernus46

Требуется написание статьи о раскрасках на главную страницу. В статье необходимо описать шесть видов раскрасок, плотность ключевых слов, объем, кол-во абзацев и прочее по т\з.
Работа с CMS Wordpress Установка, настройка, сопровождение, SEO
Выполню перенос вашего сайта на Wordpress с протокола http на https. Настрою все необходимые параметры для быстрой смены зеркала с минимальными потерями трафика. Так же сделаю грамотную настройку SEO для вашего проекта, проконсультирую по вопросам продвижения.
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется рерайт статей, тематики сонники. Тексты будут даны в txt файлах, некоторые с разметкой html тегами, которые тоже частично нужно будет редактировать. Объем каждого текста приблизительно от 1 до 4 тыс символов . Цена не ...Рерайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать уникальный дизайн сайта на Wordpress, тематики "Сонник". В результате работы требуется получить готовую тему "под ключ". Более детально готов обсудить с грамотным специалистом.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт9 лет назад