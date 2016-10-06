infernus46

Работа с CMS Wordpress Установка, настройка, сопровождение, SEO

Выполню перенос вашего сайта на Wordpress с протокола http на https. Настрою все необходимые параметры для быстрой смены зеркала с минимальными потерями трафика. Так же сделаю грамотную настройку SEO для вашего проекта, проконсультирую по вопросам продвижения.