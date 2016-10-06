infernus46

Сергей infernus46

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работа с CMS Wordpress Установка, настройка, сопровождение, SEO

Выполню перенос вашего сайта на Wordpress с протокола http на https. Настрою все необходимые параметры для быстрой смены зеркала с минимальными потерями трафика. Так же сделаю грамотную настройку SEO для вашего проекта, проконсультирую по вопросам продвижения.

  • Описание раскрасок

    Требуется написание статьи о раскрасках на главную страницу. В статье необходимо описать шесть видов раскрасок, плотность ключевых слов, объем, кол-во абзацев и прочее по т\з.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт сонников

    Требуется рерайт статей, тематики сонники. Тексты будут даны в txt файлах, некоторые с разметкой html тегами, которые тоже частично нужно будет редактировать. Объем каждого текста приблизительно от 1 до 4 тыс символов . Цена не ...

    HTML
    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется создание темы для Wordpress

    Необходимо создать уникальный дизайн сайта на Wordpress, тематики "Сонник". В результате работы требуется получить готовую тему "под ключ". Более детально готов обсудить с грамотным специалистом.

    WordPress
    Системы управления (CMS)23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад