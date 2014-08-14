infinito_eva

Законы дизайна - это так же, как формула счастья - для каждого своя.

• Разработка дизайна интернет-сайтов — включает в себя проектирование, веб-дизайн;

• Разработка фирменного стиля — разработка логотипов, составляющих брэнда;

• Разработка макетов для полиграфии — упаковка, визитки, флаеры, выставочные стенды, рекламные буклеты, фирменные бланки, печатная реклама в периодических изданиях, этикетки и т.п.;

• Разработка презентаций — анимационные и статические визуальные презентации для демонстрации на выставках, в офисе или через Интернет.

Портфолио: http://infinitoeva.wix.com/acierto