infmsk24

Григорий infmsk24

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
SMS интеграция по России и Европе

Высокоскоростные смс шлюзы для вашего бизнеса и интернет проектов

Смс по России фиксировано, без объёма =8 копеек/по доставленным

ПОДПИСЧИКИ НА СМС РЕКЛАМУ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ, ГАРАНТИЯ ДОСТАВКИ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ!

Подробности - [email protected]

  • Работа с Firebird, парсер

    ПК: Windows XPSP3: есть локальная БД на Firebird 1.5, имеется таблица . Раз в 10 секунд в ней появляются записи. Необходимо создать утилиту, необязательно с графическим интерфейсом, которая при появлении записей в таблице , будет ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Функции Delphi XE

    Доброго. Человек пишет программу для автоматизации офисных забот, нужна помощь. Необходимо написать пару функций, для начала это работа с http+xml, но возможно понадобится ещё что то. Нужен один человек, который по ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с Perl или PHP

    $100

    Программа посылает HTTP POST запрос с данными в формате XML. Нужно повесить на хостинге программку, которая примет этот XML, разберёт на необходимые данные, и отправит также HTTP POST запрос в формате XML но этот ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и вёрстка 2-х страниц

    $100

    1. Страница с картой России по центру, подвал со счётчиками и линками на соц сети. С первой страницы пользователь выбирает оператора, вводит номер телефона, вводит текст смс сообщения. 2. Страница – ввод капчи, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа отправки СМС

    $1000

    Разработать программу отправки смс через интернет шлюз под ОС симейства Windows. Отправка будет осуществляться по выбранны протоколам, доступ к шлюзу имеется. Также планируется поддержка проекта спецмалистом удалённо на зарплат. Все ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проектирование Интернет сервиса

    $1000

    Основной задачей сервиса является отправка смс сообщений по запросу стороннего(платёжного сервера) и зависит от настроек пользователей сервиса. То есть сервер делает запрос на отправку, но отправка происходит если создано соответствующие задание пользователем сервиса. ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн бесплатного сайта для всех стран

    $250

    Нужно разработать дизайн сайта для бесплатной смс отправки во все страны мира. Сайт должен быть красочным, наполненным жизнью! Желательно использовать людей на картинках, молодёжь. Создавать хорошее, позитивное настроение! Не забудьте про место для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Задачи для специалиста по phpbb

    Основные задачи, которые возлагаем на исполнителя - это изменения в дизайне, настройка отображения форумов, меню и форм. Также возможность создать текстовый логотип. Система phpbb-3.0.9-rus Оплата договорная! ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Утилита перезагрузки портов

    $50

    В систему вставлены несколько устройств usb, ос xp prof sp3 Требуется утилита перезагрузки портов, что бы вставленное usb устройство перезагрузилось (переопределялось), возможно это отключение питания порта, потом включение. Получится перезапуск usb устройства. Нужна ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется написать программу Delphi + Excel

    $2500

    Требуется программа на Delphi для выборки данных из Листа Excel. Просмотр данных + применение фильтров+ математические действия с выводом в строку состояния. Время исполнения до 3-х суток, задача не сложная! ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип компании Centrum Telecom телекоммуникации

    $150

    Логотип компании Centrum Telecom телекоммуникации Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Меня зовут Григорий, на рынке телекоммуникационных услуг моя компания давно и под тенью другого крупного игрока. ...

    Логотипы и Знаки121 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Asp.net скрипт

    1. Нужно получить поток данных которой передаётся через POST/GET и перенаправить на определённый IP адрес. 2. Рассказать как на windows vds установить модули php b mysql 3. Если 2 первых пункта выполнить, есть ...

    ASP.NETMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Delphi утилита

    $50

    Приветствую. Нужно написать парочку функций. Смысл одной из них: Архивировать файлы. Имеются пути и названия файлов, нужно определить на каком диске установлена программа, скопировать файлы в папку рядом с исполняемым файлом программы. ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конвертер протокола, http, xml

    $50

    Суть: Есть программа, она шлет пост запрос с xml на сервер, код несложный, пару строк. Нужно принять эти данные, получить значение параметра, и отправить пост запросом на новый адрес. С приоритетом исполнитель из Краснодара, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт бесплатных смс.

    Аналог сайта http://www.sms2ru.com/ru. Протоколы для отправки смс есть. В итоге нужно логотип, какой нибудь дизайн(вёрстка) и собственно система без панели управления, вполне разберусь в скрипте, в Mysql Контакты: skype infmsk24, icq 631468624 или ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кредитный автомат WMT

    Приветствую. Возникла идея создать кредитный автомат системы Webmoney. Сразу замечу, заявки добавлять только имеющим опыт работы с WMT. Интересуют сроки, возможности реализации, цена. Подробную информацию можно направлять на WMID 349241751870 ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка страницы - вход в Личный кабинет

    $15

    Приветствую. Нужно сверстать современный вход в систему с применением логотипа, расположение по центру экрана. Страница должна отображаться без ошибок во популярных браузерах. Представлять две страницы: одна входа, другая вход с произошедшей ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для рекламного агентства

    $55

    Занимается рекламированием через смс - реклама, оповещение, информирование. Понравившиеся логотипы: http://www.devinosms.com/CommercialOffers/SMS_Fitness&amp;Welness_Centres.pdf Различные варианты расчёта. Нужно разработать название и слоган агентства. Сроки: 3 дня на нейминг+4 дня на логотип. Цена: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Личный кабинет для управления смс рассылкой

    $500

    Необходимо создать сайт компании занимающиеся предоставлением смс рассылок. Нужно сделать очень удобный и функциональный кабинет управления рассылкой. Основные модули личного кабинета: Создать рассылку Задания Статистика Детализация Адресная книга ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Litvinov_DA
Дмитрий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется написать программу Delphi + Excel
Delphi
Все в рамках договоренностей
Всё было сделано в указанные сроки, качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн бесплатного сайта для всех стран
Спасибо Григорию, за приятное проведение проекта. Заказчик не имеет ни каких задержек и проблем с оплатой. Задача была сопоставлена и выполнена, также Григорий - приятный человек на общение и можно договорится! Perfecto Web советует!
Работой довольны, приятно работать с профессионалами.
Ответный отзыв
weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Конвертер протокола, http, xml
Всегда приятно работать с человеком, который знает, что ему требуется и четко формулирует задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работа выполнена быстро! Вопросы по задаче ставились чётко, понятно. Приятно радует ценовая политика. С удовольствием продолжаем сотрудничать далее!
Ответный отзыв
iverson_naz
Назарий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Логотип для рекламного агентства
Григорий - Отличный заказчик! Задача ставилась четко и корректно, промежуточные результаты утверждались оперативно. Оплата моментальная! Советую всем!
Выбрали для разработки логотипа и нейминга для новой компании. Работа была выполнена в поставленные сроки, качественно. Мы остались довольны выполненной работой. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!
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