ПК: Windows XPSP3: есть локальная БД на Firebird 1.5, имеется таблица . Раз в 10 секунд в ней появляются записи. Необходимо создать утилиту, необязательно с графическим интерфейсом, которая при появлении записей в таблице , будет ...
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- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго. Человек пишет программу для автоматизации офисных забот, нужна помощь. Необходимо написать пару функций, для начала это работа с http+xml, но возможно понадобится ещё что то. Нужен один человек, который по ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Программа посылает HTTP POST запрос с данными в формате XML. Нужно повесить на хостинге программку, которая примет этот XML, разберёт на необходимые данные, и отправит также HTTP POST запрос в формате XML но этот ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
1. Страница с картой России по центру, подвал со счётчиками и линками на соц сети. С первой страницы пользователь выбирает оператора, вводит номер телефона, вводит текст смс сообщения. 2. Страница – ввод капчи, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Разработать программу отправки смс через интернет шлюз под ОС симейства Windows. Отправка будет осуществляться по выбранны протоколам, доступ к шлюзу имеется. Также планируется поддержка проекта спецмалистом удалённо на зарплат. Все ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Основной задачей сервиса является отправка смс сообщений по запросу стороннего(платёжного сервера) и зависит от настроек пользователей сервиса. То есть сервер делает запрос на отправку, но отправка происходит если создано соответствующие задание пользователем сервиса. ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта для бесплатной смс отправки во все страны мира. Сайт должен быть красочным, наполненным жизнью! Желательно использовать людей на картинках, молодёжь. Создавать хорошее, позитивное настроение! Не забудьте про место для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Основные задачи, которые возлагаем на исполнителя - это изменения в дизайне, настройка отображения форумов, меню и форм. Также возможность создать текстовый логотип. Система phpbb-3.0.9-rus Оплата договорная! ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется интеграция с программой. Программа передаёт данные, необходимо получить данные и отправить их далее по другому протоколу. Работа срочная, пишите в ICQ 631468624Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
В систему вставлены несколько устройств usb, ос xp prof sp3 Требуется утилита перезагрузки портов, что бы вставленное usb устройство перезагрузилось (переопределялось), возможно это отключение питания порта, потом включение. Получится перезапуск usb устройства. Нужна ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется программа на Delphi для выборки данных из Листа Excel. Просмотр данных + применение фильтров+ математические действия с выводом в строку состояния. Время исполнения до 3-х суток, задача не сложная! ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Логотип компании Centrum Telecom телекоммуникации Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Меня зовут Григорий, на рынке телекоммуникационных услуг моя компания давно и под тенью другого крупного игрока. ...Логотипы и Знаки121 заявкаЗакрыт14 лет назад
1. Нужно получить поток данных которой передаётся через POST/GET и перенаправить на определённый IP адрес. 2. Рассказать как на windows vds установить модули php b mysql 3. Если 2 первых пункта выполнить, есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую. Нужно написать парочку функций. Смысл одной из них: Архивировать файлы. Имеются пути и названия файлов, нужно определить на каком диске установлена программа, скопировать файлы в папку рядом с исполняемым файлом программы. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Суть: Есть программа, она шлет пост запрос с xml на сервер, код несложный, пару строк. Нужно принять эти данные, получить значение параметра, и отправить пост запросом на новый адрес. С приоритетом исполнитель из Краснодара, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Аналог сайта http://www.sms2ru.com/ru. Протоколы для отправки смс есть. В итоге нужно логотип, какой нибудь дизайн(вёрстка) и собственно система без панели управления, вполне разберусь в скрипте, в Mysql Контакты: skype infmsk24, icq 631468624 или ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Возникла идея создать кредитный автомат системы Webmoney. Сразу замечу, заявки добавлять только имеющим опыт работы с WMT. Интересуют сроки, возможности реализации, цена. Подробную информацию можно направлять на WMID 349241751870 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Приветствую. Нужно сверстать современный вход в систему с применением логотипа, расположение по центру экрана. Страница должна отображаться без ошибок во популярных браузерах. Представлять две страницы: одна входа, другая вход с произошедшей ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $55
Занимается рекламированием через смс - реклама, оповещение, информирование. Понравившиеся логотипы: http://www.devinosms.com/CommercialOffers/SMS_Fitness&Welness_Centres.pdf Различные варианты расчёта. Нужно разработать название и слоган агентства. Сроки: 3 дня на нейминг+4 дня на логотип. Цена: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт компании занимающиеся предоставлением смс рассылок. Нужно сделать очень удобный и функциональный кабинет управления рассылкой. Основные модули личного кабинета: Создать рассылку Задания Статистика Детализация Адресная книга ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад