Продвижение группы вонтакте! Рассылка приглашений!
- $70Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $400
Есть 3 дизайна (главная + развернутая подрубрика + страница компании) в psd. Дизайн не сложные. Одну страницу надо будет создать - оч легко все будет, страница: развернутая рубрика, где просто в столбик будут находится подрубрики. Возможности админа ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Написание уникальных СЕО статей и размножение их.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется уникальный дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $900
Создание сайта каталога "с нуля"+ биллинг. Включая верстку и др.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть дизайн главной страницы в формате jpeg. Дизайн легкий. Нужно сверстать шаблон и настроить его для корректного отображения, во всех популярных браузерах, на сайте. Плюс к этому, - есть материал/контент, который надо будет разместить на страницах ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Исходники уже имеются, нужен рерайт. В общем сложности текста на, не более 10тыс. знаков. Объем нужен примерно тот же, важнее чтобы текст после рерайта остался со смыслом.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Требуется человек который будет помогать мне, при самостоятельном продвижении. Т.е. я сам продвигаю сайт, но в случае каких проблем буду обращаться к вам и собственно решать их с вашей помощью. Нужен только опытный специалист!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется постоянный консультант по сео, к которому можно будет обратиться за помощью в любое время дня.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Консультация по Seo.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Разработка дизайна для информационного новостного сайта,который посвящён футболу. Предлагаем: 1 Разработку дизайна, можно дизайн схожий с soccer.ru, по крайней мере ширина шаблона должна быть той же. "Краски" желательно не яркие, чтобы не смахивал на развлекательный ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется новостник для футбольного портала. Хороший, качественный рерайт новостей. Присылать новости по мере их появления в интернете. Можно будет писать новости по конкретным,одной-двум-трём, футбольным лигам. (т.е. только новости Итальянской серии А, Английской Премьер - Лиги или другие ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад