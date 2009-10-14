info-site

Victor Vic info-site

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сверстать шаблон и настроить на Joomla 1.5
Спасибо!
Андрей хороший специалист! Все выполнено качественно, претензий нет. Заслуженные 10 баллов!
Ответный отзыв
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$1250
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Adigroup Андрей (ADI)
Серьезно относится к проекту, обсуждали, дорабатывали фактически каждую ф-цию и каждый пиксель сайта :). И это было очень увлекательно:) Своевременная оплата, приятный в общении. Буду рад новым проектам. Спасибо за работу. Рекомендую! С ув. Андрей.
Ювелирная работа - в прямом смысле этого слова! Работой остался доволен. Андрей - отличный программист, мне кажется, для него нет пределов в программировании. За проект ставлю 10 баллов! Уверен обращусь снова.
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TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
$165
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Гаврыш Сергей (TransWrite)
Мы очень довольны сотрудничеством с Vic Victor (info-site). Мы получили конкретное ТЗ. После выполнения работы поступила оплата. Все быстро и просто. Рекомендую Vic Victor к сотрудничеству.
Сотрудничаю с Сергеем второй раз, как и в первый раз, так и сейчас - претензий нет. Статьями доволен - хорошо читаемые и уникальность на уровне. ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую!
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maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Макаркин Максим (maxbeat)
Очень доволен работой с Виктором! Четкая формулировка задания, своевременная оплата, никаких лишних вопросов, в общем от сотрудничества остались только положительные впечатления, всем рекомендую!
Присоединяюсь к заказчикам, которые остались довольны сотрудничеством с Максимом. Результат превзошёл мои ожидания! Я не рассчитывал увидеть столь привлекательный дизайн, отличная работа. Ставлю 10 баллов!
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TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
$15
10 баллов
14 лет назад
Рерайт, тема: авто.
Четкое задание, своевременная оплата. Очень рад сотрудничеству.
Работой остался доволен. Рерайт был выполнен очень качественно! Результат превзошёл ожидания. Спасибо!
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