Главная страница Сам сайт на опенкарте, но сама тема - написана с использованием фреймворка twig, т.е.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одну страницу сайта Макет в приложении JPG (PSD есть, предоставлю исполнителю) Верстка должна проходить валидаторы/быть адаптивной/быстро загружаться и тд. Пишите свои цены и сроки на это задание. PS: Новичкам просьба не откликатьсяHTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
На каждой категории товара идет большая картинка баннер, внизу три дополнительныеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сверстать 2 страницу по готовой верстке главной, (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. Главная страница по которой нужно сверстать Ваша цена и сроки исполнения?HTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сверстать главную страницу со всеми её ховер элементами и попап окнами (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. После данной верстки будет еще 1 заказ на внутренние страницы этого же проекта Ваша ...HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно, чтобы категория товаров " массажные накидки" вышла в топ 5 гугл по следующим ключевикам: массажная накидка, массажные накидки, массажная накидка отзывы, массажные накидки на кресло, массажная накидка для автомобиля, массажная накидка casada, массажная накидка us-madica, ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Размер 1124х360 Цвета: Черный, золотистый, гранатовый, желтый, серый -На баннере должен быть мужчина в галстуке - В кармане пиджака визитка с логотипом -Написано стань участником Z- КЛУБА -Зарегистрируйся и получи бонусных 100 грн - 5%, 10%, 15% скидка -Коробки с подарками За основу ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Добрый день Написать 5текстов по 1000 символов на тему: массажная накидка, массажные накидки, в тексте должно присутствовать слово купить несколько раз. Польза массажных накидок Массажная накидка casada (Германия) Массажная накидка us-madica (США) Массажная накидка Нomedics( США) Массажная накидка в автомобиль Массажная ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 5 текстов по 1000 символов каждый. В тексте должно присутствовать несколько раз слово купить. Категория товаров о которой написан текст, должна быть написана во множественном и единственном числе. -Косметическое зеркало ( в этом тексте ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно перенести сайт с Wordpress на OpenCart Сайт: http://pallazzo.com.ua Сроки и цена?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно один в один по размерам нарисовать блок "Закажите уже сейчас Yamaguchi Matrix" На рисунке должны быть круги один в один и форма для заказа как на сайте https://www.yamaguchi.ru/massazhnye-podushki/axiom-matrix.php ( В форме для заказа должно быть Имя и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, Ярослав Я сделал сайт на Вордпрессе , обновил вордпресс, и некоторые блоки слетели. Мой сайт рассчитан на 5000+ товаров. Программист с веблансера порекомендовал выбрать этот движок, так как он считает, что он подходит и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад