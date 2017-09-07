Нужно один в один по размерам нарисовать блок "Закажите уже сейчас Yamaguchi Matrix" На рисунке должны быть круги один в один и форма для заказа как на сайте https://www.yamaguchi.ru/massazhnye-podushki/axiom-matrix.php ( В форме для заказа должно быть Имя и ...