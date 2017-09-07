info3D

Сергей Фастов info3D

 
22 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Адаптивная ве&#776;рстка страницы

    Нужно сверстать одну страницу сайта Макет в приложении JPG (PSD есть, предоставлю исполнителю) Верстка должна проходить валидаторы/быть адаптивной/быстро загружаться и тд. Пишите свои цены и сроки на это задание. PS: Новичкам просьба не откликаться

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать рисунок psd

    Нужно сделать блок на главной. Основная фотка, внизу дополнительные, справа от фотки описание товара, кнопка купить и купить в один клик, справа и слева кнопки для прокручивания. Название блока " Популярные" Сделать похожим на блок ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать страницу

    Требуется сверстать 2 страницу по готовой верстке главной, (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. Главная страница по которой нужно сверстать Ваша цена и сроки исполнения?

    Верстка главной страницы
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуетcя сверстать главную страницу

    Требуется сверстать главную страницу со всеми её ховер элементами и попап окнами (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. После данной верстки будет еще 1 заказ на внутренние страницы этого же проекта Ваша ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение 1-ой страницы в топ 5 гугл

    Нужно, чтобы категория товаров " массажные накидки" вышла в топ 5 гугл по следующим ключевикам: массажная накидка, массажные накидки, массажная накидка отзывы, массажные накидки на кресло, массажная накидка для автомобиля, массажная накидка casada, массажная накидка us-madica, ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать баннер для слайдера

    Размер 1124х360 Цвета: Черный, золотистый, гранатовый, желтый, серый -На баннере должен быть мужчина в галстуке - В кармане пиджака визитка с логотипом -Написано стань участником Z- КЛУБА -Зарегистрируйся  и получи бонусных 100 грн - 5%, 10%, 15%  скидка -Коробки с подарками За основу ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать 5текстов по 1000 символов на тему: массажная накидка

    $1

    Добрый день Написать 5текстов по 1000 символов  на тему: массажная накидка, массажные накидки,  в тексте должно присутствовать слово купить несколько раз. Польза массажных накидок Массажная накидка casada (Германия) Массажная накидка us-madica (США) Массажная накидка Нomedics( США) Массажная накидка в автомобиль Массажная ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 5 текстов, тематики - Косметическое зеркало

    Нужно написать 5 текстов по 1000 символов каждый. В тексте должно присутствовать несколько раз слово купить. Категория товаров о которой  написан текст, должна быть написана во множественном и единственном числе. -Косметическое зеркало ( в этом тексте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать картинку в слоях для сайта

    Нужно один в один по размерам нарисовать блок "Закажите уже сейчас Yamaguchi  Matrix"  На рисунке должны быть круги один в один и форма для заказа как на сайте https://www.yamaguchi.ru/massazhnye-podushki/axiom-matrix.php ( В форме для заказа должно быть Имя и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вордпресс

    Добрый день, Ярослав Я сделал сайт на Вордпрессе , обновил вордпресс, и некоторые блоки слетели. Мой сайт рассчитан на 5000+ товаров.  Программист с веблансера порекомендовал выбрать этот движок, так как он считает, что он подходит и ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать рисунок psd
отличный заказчик, всегда на связи. Всем рекомендую!
Все в срок, качеством работы доволен!
Ответный отзыв
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$130
10 баллов
6 лет назад
Перенести сайт с Wordpress на OpenCart
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать. Все в срок.
Очень доволен исполнителем! Вся работа на высшем уровне и все сроки соблюдены, буду обращаться к Александру в дальнейшем.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать баннер для слайдера
Хорошие клиент! По оплате и предоплате даже говорить не пришлось... Оплата и утверждение было без единой правки! Работаем дальше!
Специалист своего дела! Нарисовал отличный и уникальный баннер, все сроки соблюдены. Рекомендую как дизайнера.
Ответный отзыв
nastysya
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написать 5 текстов, тематики - Косметическое зеркало
Рекомендую, все хорошо.
Все отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать картинку в слоях для сайта
Все хорошо, рекомендую!
Отличный исполнитель! Рекомендую
Ответный отзыв