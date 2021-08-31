info3dvlasov

Моделирование по ТЗ в программах САПР (Solidworks/Inventor/3D-Компас) и создание технической документации.

Свободное владение навыками управления программ САПР. Опыт в проектирование сложных рабочих сборок машиностроительной конфигурации. Также имеется опыт в работе с Аддитивными технологиями такими как FDM(FFF) SLS и SLM и опыт в создании геометрии и дизайна под данные технологии.