info3dvlasov

Александр Власов info3dvlasovinfo3dvlasov
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Моделирование по ТЗ в программах САПР (Solidworks/Inventor/3D-Компас) и создание технической документации.
Свободное владение навыками управления программ САПР. Опыт в проектирование сложных рабочих сборок машиностроительной конфигурации. Также имеется опыт в работе с Аддитивными технологиями такими как FDM(FFF) SLS и SLM и опыт в создании геометрии и дизайна под данные технологии.
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