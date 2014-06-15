Наша команда NextLevelPro занимается открытыми Информационными Технологиями

Наша команда NextLevelPro занимается открытыми Информационными Технологиями, которые не требуют денежных затрат на лицензирование.

Мы можем предложить Вам:

- Проекты по виртуализации на базе открытого(бесплатного) программного обеспечения;

- Проекты по технической поддержке ваших информационных систем и сервисов;

- Услуги по проведению компьютерных криминалистических экспертиз;

- Услуги по составлению технической и проектной документации;

- Аудит Информационной Безопасности Ваших информационных систем;

- Услуги по мониторингу Ваших информационных систем.

В нашей команде работают специалисты с обширным опытом работы. Наши специалисты способны выполнить, как шаблонные проекты так и нетривиальные задачи любой сложности.

Отлаженная схема работы позволяет работать со всей Российской Федерацией, вся отчетность и необходимые для работы документы поступают в оговоренные сроки.

За 10000 руб/мес. Вам предоставляется дополнительно:

- бесплатный мониторинг одного сервиса;

- 2 бесплатные консультации в месяц.

Позвольте своему бизнесу расти!

Наши контакты:

[email protected]

[email protected]

www.nextlevel.pro

+79169326315 ( Галина)

+79153181299 (Рустам)