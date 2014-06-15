Наша команда NextLevelPro занимается открытыми Информационными Технологиями, которые не требуют денежных затрат на лицензирование.
Мы можем предложить Вам:
- Проекты по виртуализации на базе открытого(бесплатного) программного обеспечения;
- Проекты по технической поддержке ваших информационных систем и сервисов;
- Услуги по проведению компьютерных криминалистических экспертиз;
- Услуги по составлению технической и проектной документации;
- Аудит Информационной Безопасности Ваших информационных систем;
- Услуги по мониторингу Ваших информационных систем.
В нашей команде работают специалисты с обширным опытом работы. Наши специалисты способны выполнить, как шаблонные проекты так и нетривиальные задачи любой сложности.
Отлаженная схема работы позволяет работать со всей Российской Федерацией, вся отчетность и необходимые для работы документы поступают в оговоренные сроки.
За 10000 руб/мес. Вам предоставляется дополнительно:
- бесплатный мониторинг одного сервиса;
- 2 бесплатные консультации в месяц.
Позвольте своему бизнесу расти!
Наши контакты:
+79169326315 ( Галина)
+79153181299 (Рустам)