infobusinesscase

Эффективная настройка рекламы в тизерных сетях

Добрый день!

Предлагаю Вам быстрый канал целевого трафика.

С удовольствием настрою для Вас рекламную компанию (РК) в сети Сadam.

Вам нужно только выбрать желаемые форматы рекламы - тизерная, баннерная, контекстная, vk-message.

Предлагаю следующую схему сотрудничества:

1. Мы обсуждаем с Вами подробности Вашего коммерческого предложения и смотрим страничку, которую будем крутить в РК.

2. Я настраиваю тестовую РК. Бюджет на тест от 500 до 1000 рублей. Плюс тариф 1000 рублей за настройку 1 формата рекламы.

3. В процессе открутки тестовой РК я отслеживаю наиболее эффективные объявления и площадки.

4. Улучшаю сами объявления, убираю неэффективные.

5. Использую блэк и вайт листы для фильтрации эффективных площадок.

6. Анализирую конверсию подписной страницы и оцениваю результативность теста. Нужен будет гостевой доступ к Вашей Яндекс-метрике.

7. Далее мы обсуждаем с Вами результаты теста и согласовываем дальнейшие действия.

Мне выгодно настроить и открутить тестовую РК для Вас эффективно и результативно, так как от этого зависит продолжение нашего сотрудничества!