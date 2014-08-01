infobusinesscase

Инфобизнескейс Инфобизнескейс infobusinesscaseinfobusinesscase
Добрый день!
Предлагаю Вам быстрый канал целевого трафика.
С удовольствием настрою для Вас рекламную компанию (РК) в сети Сadam.
Вам нужно только выбрать желаемые форматы рекламы - тизерная, баннерная, контекстная, vk-message.
Предлагаю следующую схему сотрудничества:
1. Мы обсуждаем с Вами подробности Вашего коммерческого предложения и смотрим страничку, которую будем крутить в РК.
2. Я настраиваю тестовую РК. Бюджет на тест от 500 до 1000 рублей. Плюс тариф 1000 рублей за настройку 1 формата рекламы.
3. В процессе открутки тестовой РК я отслеживаю наиболее эффективные объявления и площадки.
4. Улучшаю сами объявления, убираю неэффективные.
5. Использую блэк и вайт листы для фильтрации эффективных площадок.
6. Анализирую конверсию подписной страницы и оцениваю результативность теста. Нужен будет гостевой доступ к Вашей Яндекс-метрике.
7. Далее мы обсуждаем с Вами результаты теста и согласовываем дальнейшие действия.
Мне выгодно настроить и открутить тестовую РК для Вас эффективно и результативно, так как от этого зависит продолжение нашего сотрудничества!