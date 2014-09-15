Настройка Яндекс Директ и Google Adwords
Профессиональная ручная настройка рекламной кампании в Яндекс Директ, в которую входит:
Подбор целевых запросов
Ручная настройка объявлений
1 фраза = 1 объявление
UTM-метки
Быстрые ссылки
Настройка геотаргетинга
Настройка оптимальной стратегии по распределению бюджета
Отчетность по статистике с рекомендациями
Месяц бесплатного ведения и оптимизации РК
Срок настройки - 2 дня (до 500 фраз и объявлений)
Также выполняем услуги по аудиту, оптимизации и ведению готовых рекламных кампаний.
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