Настройка Яндекс Директ и Google Adwords

Профессиональная ручная настройка рекламной кампании в Яндекс Директ, в которую входит:

Подбор целевых запросов

Ручная настройка объявлений

1 фраза = 1 объявление

UTM-метки

Быстрые ссылки

Настройка геотаргетинга

Настройка оптимальной стратегии по распределению бюджета

Отчетность по статистике с рекомендациями

Месяц бесплатного ведения и оптимизации РК

Срок настройки - 2 дня (до 500 фраз и объявлений)

Также выполняем услуги по аудиту, оптимизации и ведению готовых рекламных кампаний.