Яндекс.Директ. Создание рекламной компании. Настройка. Сопровождение.

Занимаюсь качественным созданием и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ. Делаю анализ ниши и конкурентов. Ключевые фразы подбираю у учетом минус-слов. На каждую ключевую фразу – свое объявление; - максимальный охват аудитории; - оптимальные цены за клик; -подбор оптимальной стратегии показов объявлений; Ваш результат - постоянный поток целевых посетителей; - увеличение продаж; - экономия рекламного бюджета. Справедливой стоимостью моей работы считаю: Создание рекламной кампании - от 1700 рублей (разово). Ведение рекламной кампании: первый месяц - бесплатно, последующие - от 2000 руб/месяц. Каждый случай рассматривается индивидуально.