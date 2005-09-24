Необходимо написать игру многопользовательский покер(игроки играют между собой). Основной алгоритм игры должен быть реализован на C++, все необходимые интерфейсы взаимодейсвия с движком присутсвуют и описаны, таким образом требуется лишь алгоритм игры. Для примера, есть код ...
- $200Разработка игр5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
Необходимо написать игру многопользовательский покер(игроки играют между собой). Основной алгоритм игры реализован на C++. Флеш должен взаимодействовать с сервером и отображать происходящую ситуацию. Для примера, есть код от видеопокера. Сам макет дизайна для флеш есть. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $200
Необходимо написать игру многопользовательский покер(игроки играют между собой). Основной алгоритм игры должен быть реализован на C++ с работой с MS SQL. Интерфейс игры должен быть выполнен во флеш. Для примера есть код от видеопокера. Сам ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $200
Необходимо написать игру многопользовательский покер(игроки играют между собой). Основной алгоритм игры должен быть реализован на C++ с работой с MS SQL. Интерфейс игры должен быть выполнен во флеш. Для примера есть код от видеопокера. Сам ...Разработка игр9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $400
Работа на полный день в офисе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад