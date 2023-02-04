infografika_klim

infografika_klimovich

Добро пожаловать!

Меня зовут Надежда - я дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Создаю дизайн карточек, который выделяется среди ваших конкурентов.



На данном канале вы можете ознакомиться с моим портфолио: https://t.me/infografika_klimovich

Срок выполнения



1-3 дня, в зависимости от объёма работы и моей загруженности.



Стоимость услуг



стоимость 1 слайда - 200?

от 5 карточек - 150? за карточку

первые три правки - бесплатно; далее 50? за правку



Входит в услугу:

Анализ конкурентов

Анализ покупателей

Поиск информации о товаре

Разработка дизайна



Для заказа необходимо:



Описание Вашего товара (характеристики, свойства, способы применения, размеры)

Фото в хорошем качестве

Ваши пожелания по оформлению (стиль, цветовая гамма и пр.)

Пример понравившихся работ (если такие имеются)



ОПЛАТА - по 50% предоплате



Тестовое задание оплачивается по стоимости слайда - 200?



Буду рада сотрудничеству!

По всем вопросам и для заказа: телеграмм @Nadezhda_Klimovich