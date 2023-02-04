infografika_klim

Надежда infografika_klim

 
25 летРоссия/Тюмень
год на фриланс-бирже
Была
год назад
infografika_klimovich

Добро пожаловать!
Меня зовут Надежда - я дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Создаю дизайн карточек, который выделяется среди ваших конкурентов.

На данном канале вы можете ознакомиться с моим портфолио: https://t.me/infografika_klimovich
 Срок выполнения   

 1-3 дня, в зависимости от объёма работы и моей загруженности.

 Стоимость услуг

 стоимость 1 слайда - 200?
 от 5 карточек - 150? за карточку
 первые три правки - бесплатно; далее 50? за правку

Входит в услугу:
 Анализ конкурентов
 Анализ покупателей
 Поиск информации о товаре
 Разработка дизайна

Для заказа необходимо:   

 Описание Вашего товара (характеристики, свойства, способы применения, размеры)
 Фото в хорошем качестве
 Ваши пожелания по оформлению (стиль, цветовая гамма и пр.)
 Пример понравившихся работ (если такие имеются)

 ОПЛАТА - по 50% предоплате

 Тестовое задание оплачивается по стоимости слайда - 200?

Буду рада сотрудничеству!
По всем вопросам и для заказа: телеграмм @Nadezhda_Klimovich