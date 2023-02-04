infografika_klim

Добро пожаловать!
Меня зовут Надежда - я дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Создаю дизайн карточек, который выделяется среди ваших конкурентов.
На данном канале вы можете ознакомиться с моим портфолио: https://t.me/infografika_klimovich
Срок выполнения
1-3 дня, в зависимости от объёма работы и моей загруженности.
Стоимость услуг
стоимость 1 слайда - 200?
от 5 карточек - 150? за карточку
первые три правки - бесплатно; далее 50? за правку
Входит в услугу:
Анализ конкурентов
Анализ покупателей
Поиск информации о товаре
Разработка дизайна
Для заказа необходимо:
Описание Вашего товара (характеристики, свойства, способы применения, размеры)
Фото в хорошем качестве
Ваши пожелания по оформлению (стиль, цветовая гамма и пр.)
Пример понравившихся работ (если такие имеются)
ОПЛАТА - по 50% предоплате
Тестовое задание оплачивается по стоимости слайда - 200?
Буду рада сотрудничеству!
По всем вопросам и для заказа: телеграмм @Nadezhda_Klimovich