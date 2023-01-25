infohopegroupru

Шухрат Мамасыдыков infohopegroupruinfohopegroupru
Наше digital-агентство Hope group занимается продвижением проектов в онлайн: работаем с контекстом, таргетом, блогерами и маркетплейсами. Специализируется на продвижении и оптимизации рекламы для:
товарной ниши (одежда / косметика / товары для питомцев и пр),
недвижимости (работа с лидами на покупку коттеджей и квартир),
сферы HR (привлечение лидов на вакансии),
услуг специалистов в нише образования и творчества.
Шухрат и Сергей - основатели агентства, в рекламе они и в маркетинге с 2017 , Сергей с 2019г
Текущие знания сформированы на базе открытых официальных источников и опыте ежедневной работы с контекстом, таргетом и рекламой в целом.
У нас накопилось немало успешных кейсов, которые мы хотим приумножать (познакомиться с ними можно в блоге на vc.ru). Успешными направлениями работы считаем:
настройку контекстной рекламы;
таргетированной рекламы в соц. сетях: Вконтакте и в Инстаграм для стран СНГ и Европы;
запуск, оптимизация и продвижение брендов на маркетплейсах.