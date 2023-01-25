infohopegroupru

digital-агентство Hope group

Наше digital-агентство Hope group занимается продвижением проектов в онлайн: работаем с контекстом, таргетом, блогерами и маркетплейсами. Специализируется на продвижении и оптимизации рекламы для:

товарной ниши (одежда / косметика / товары для питомцев и пр),

недвижимости (работа с лидами на покупку коттеджей и квартир),

сферы HR (привлечение лидов на вакансии),

услуг специалистов в нише образования и творчества.

Шухрат и Сергей - основатели агентства, в рекламе они и в маркетинге с 2017 , Сергей с 2019г

Текущие знания сформированы на базе открытых официальных источников и опыте ежедневной работы с контекстом, таргетом и рекламой в целом.



У нас накопилось немало успешных кейсов, которые мы хотим приумножать (познакомиться с ними можно в блоге на vc.ru ). Успешными направлениями работы считаем: