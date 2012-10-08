Выполнение дипломных, курсовых, контрольных работ, отчетов по практике
Выполняю дипломные, курсовые, контрольные работы, отчеты по практике, бизнес-планы, презентации, доклады, рецензии, отзывы по экономике, банковскому делу, налогам, финансам, АХД, производственному, финансовому менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, УАТ, экономике недвижимости, ценообразованию, менеджменту, психологии, педагогике, рекламе, документоведение и др. Большой опыт - 8 лет, качественно
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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