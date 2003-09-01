infopost-2012

Кульбацкая Марта
SEO-специалист, web-мастер, копирайтер, интернет-маркетолог, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа
Дата рождения: 14 февраля 1986 (28 лет)
Город: Днепропетровск
Телефон: +38(093) 803 24 25,
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
эккаунт менеджер
с 10.2005 по 02.2007 (1 год 4 месяца)
DNK (журнал о городе Днепропетровске иностранным гостям города) (информационный журнал)
Комплексное обслуживание клиентов - встречи, телефонные переговоры, переписку, подготовку брифов, смет, документов, отчетов, организацию и контроль работ внутри коллектива, подготовка предложений и презентация предложений клиенту, контроль платежей и документооборота.
2007-2008
Телеканал "Ирт", "Домашний очаг"
Должность - эккаунт менеджер
2009-2012
Студия web-дизайна "it-friends"
Должность - интернет-маркетолог
Образование
Высшее
с 09.2003 по 06.2008
Национальная Металлургическая академия Украины (НМетАУ), Финансы, Днепропетровск.
Дополнительное образование
3 года – Компьютерная академия "Шаг"
Дополнительная информация
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- Photoshop, Macromedia Flash, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь;
-опыт проведения переговоров, сопровождения сделок, подготовки документов, договоров;
-знание офисной оргтехники (мини-АТС, ксерокс, факс, принтер, сканер);
-знание делопроизводства, делового этикета;
- опыт работы в SEO (оптимизация страниц сайта, работа с биржами ссылок, работа с биржами статей, анализ эффективности работы сайта - комплексное продвижение интернет-площадок);
- опыт работы с различными системами управления контентом (CMS)