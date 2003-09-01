infopost-2012

Кульбацкая Марта

SEO-специалист, web-мастер, копирайтер, интернет-маркетолог, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа

Дата рождения: 14 февраля 1986 (28 лет)

Город: Днепропетровск

Телефон: +38(093) 803 24 25,

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

эккаунт менеджер

с 10.2005 по 02.2007 (1 год 4 месяца)

DNK (журнал о городе Днепропетровске иностранным гостям города) (информационный журнал)

Комплексное обслуживание клиентов - встречи, телефонные переговоры, переписку, подготовку брифов, смет, документов, отчетов, организацию и контроль работ внутри коллектива, подготовка предложений и презентация предложений клиенту, контроль платежей и документооборота.

2007-2008

Телеканал "Ирт", "Домашний очаг"

Должность - эккаунт менеджер

2009-2012

Студия web-дизайна "it-friends"

Должность - интернет-маркетолог

Образование

Высшее

с 09.2003 по 06.2008

Национальная Металлургическая академия Украины (НМетАУ), Финансы, Днепропетровск.

Дополнительное образование

3 года – Компьютерная академия "Шаг"

Дополнительная информация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

- Photoshop, Macromedia Flash, Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь;

-опыт проведения переговоров, сопровождения сделок, подготовки документов, договоров;

-знание офисной оргтехники (мини-АТС, ксерокс, факс, принтер, сканер);

-знание делопроизводства, делового этикета;

- опыт работы в SEO (оптимизация страниц сайта, работа с биржами ссылок, работа с биржами статей, анализ эффективности работы сайта - комплексное продвижение интернет-площадок);

- опыт работы с различными системами управления контентом (CMS)