Информ Актив: автоматизация учета на базе 1С Предприятие под ключ!

Компания «Информ Актив» — официальный партнер фирмы «1С». С 2005 года Внедренческий Центр 1С Информ Актив работает на российском рынке информационных технологий. За это время наши специалисты получили бесценный практический опыт и соответствующую квалификацию в области внедрения бухгалтерских программ, учетных и управленческих систем в компаниях и организациях Центрального региона России и, прежде всего, Москвы.

Наша главная специализация — программные продукты 1С, некоторый специализированный софт компаний-партнеров «1С» и разработка собственных отраслевых продуктов на платформе 1C: Предприятие 8. В числе поставляемых нами решений 1С - универсальные системы и отраслевые решения для учета ЖКХ, для автоматизации государственных и некоммерческих организаций, для ломбардов и бюджетных, автономных учреждений и многие другие.

Учебный Центр «1С:Информ-Актив» регулярно проводит сертифицированные курсы 1С для бухгалтеров, программистов и для начинающих пользователей. Сотрудники Вашей компании смогут пройти обучение 1С в нашем центре и получить профессиональную консультацию. Методика обучения в нашем учебном центре предполагает, что Вы сможете приступить к безошибочному использованию программы сразу после прохождения курсов. Наш сайт inform-active.ru предоставляет подробную информацию о самых востребованных программах 1С, актуальные прайс-листы, возможность купить 1С он-лайн и подписаться на ИТС.

Проекты: «МОИСП», НП «ПАМСБ», КПРФ, РСМ, «ДелПродукт», «Афина», Единая Юридическая Служба и многие другие.