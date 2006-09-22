Есть баннерная сеть, построенная на http://www.openx.org/ru Необходимо доработать движок до баннерообменной сети. Сейчас в системе издатель (тот кто размещает баннеры у себя на сайте) и публикатор (тот кто добавляет баннеры в систему) имеют разные аккаунты. 1. Надо объединить ...