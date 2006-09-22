infostart

Доржи Цыденов infostart

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cайт на wordpress + найти и установить плагины

    $100

    Необходимо запустить сайт на wordpress, который будет публиковать в нем записи считывая набор добавленных rss лент, т.е. сделать типа rss-агрегатора. Плюс разработать или найти, настроить плагин, который парсит письма из рассылок, подписанные на служебный е-майл, и ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание баннерообменной сети

    $300

    Есть баннерная сеть, построенная на http://www.openx.org/ru Необходимо доработать движок до баннерообменной сети. Сейчас в системе издатель (тот кто размещает баннеры у себя на сайте) и публикатор (тот кто добавляет баннеры в систему) имеют разные аккаунты. 1. Надо объединить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта

    $150

    Требуется сделать глобальный редизайн сайта http://infostart.ru/ Придумать более современный, легкий дизайн главной и вторичных страниц. Верстка. Создать универсальную таблицу стилей. Сейчас весь сайт разбит на информационные блоки: "Новые программы", "Обсуждение программ" и т.д.. Каждая страница сайта составляется ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад