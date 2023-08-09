В дизайне более двух лет. В разработке сайтов применяю лучшее из практики.
Разрабатываю: веб-сайты, интернет-магазины, лендинги под ключ на основе (Zero code), в оновном работаю на платформе "Tilda".
На сегодняшний день сайт разработанный на конструкторе - является лучшим решением. Это уникальный продукт, позволяющий создавать крутые сайты за короткий срок (без програмирования).
Сайты созданные зерокодингом, хорошо индексируются поисковыми системами. Это означает, что у вашего ресурса есть все шансы попасть в топовую выдачу Яндекса и Google.
Моя основная концепция разработки сайта:
Дизайн / Контент / Вёрстка / Адаптирование / Подключение домена / Внутренняя SEO оптимизация / Редизайн.
Доп. услуги: (продвижение сайта в Google, Яндекс, Соц. Сети).
Вы получите: качественно разработанный проект без программирования, по принципу (zero code), что поможет Вам сэкономить время и деньги.
Соблюдаю заранее обговоренные сроки.
Мне доверяют предприниматели из зарубежных стран.
Буду искренне благодарна за доверие Вашего проекта мне, гарантирую ответственное отношение к работе и качественнo разработанный проект.
Портфолио
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