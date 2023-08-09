Веб-дизайнер

В дизайне более двух лет. В разработке сайтов применяю лучшее из практики.

Разрабатываю: веб-сайты, интернет-магазины, лендинги под ключ на основе (Zero code), в оновном работаю на платформе "Tilda".

На сегодняшний день сайт разработанный на конструкторе - является лучшим решением. Это уникальный продукт, позволяющий создавать крутые сайты за короткий срок (без програмирования).

Сайты созданные зерокодингом, хорошо индексируются поисковыми системами. Это означает, что у вашего ресурса есть все шансы попасть в топовую выдачу Яндекса и Google.

Моя основная концепция разработки сайта:

Дизайн / Контент / Вёрстка / Адаптирование / Подключение домена / Внутренняя SEO оптимизация / Редизайн.

Доп. услуги: (продвижение сайта в Google, Яндекс, Соц. Сети).

Вы получите: качественно разработанный проект без программирования, по принципу (zero code), что поможет Вам сэкономить время и деньги.

Соблюдаю заранее обговоренные сроки.

Мне доверяют предприниматели из зарубежных стран.

Буду искренне благодарна за доверие Вашего проекта мне, гарантирую ответственное отношение к работе и качественнo разработанный проект.