ingaivchenko

Пишу давно, много, быстро, качественно и с удовольствием!

Опыт работы с текстами - 9 лет

За это время успела написать:

- диссертацию и научные статьи;

- тексты для экскурсий и сопровождения выставок;

- сценарии образовательных мероприятий для детей и взрослых;

- рекламные тексты для сайта и соцсетей Воронежского государственного академического театра драмы им. А.Кольцова, Воронежского Камерного театра, Воронежского государственного театра оперы и балета;

- тексты для театрального журнала;

- рекламные заметки для предвыборных кампаний;

- аннотации к книгам, фильмам и спектаклям;

и многое-многое другое!