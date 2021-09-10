ingaivchenko

Пишу давно, много, быстро, качественно и с удовольствием!
Опыт работы с текстами - 9 лет
За это время успела написать:
- диссертацию и научные статьи;
- тексты для экскурсий и сопровождения выставок;
- сценарии образовательных мероприятий для детей и взрослых;
- рекламные тексты для сайта и соцсетей Воронежского государственного академического театра драмы им. А.Кольцова, Воронежского Камерного театра, Воронежского государственного театра оперы и балета;
- тексты для театрального журнала;
- рекламные заметки для предвыборных кампаний;
- аннотации к книгам, фильмам и спектаклям;
и многое-многое другое!
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