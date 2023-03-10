ingasixgmailcom

Директолог

Профессиональные навыки:

Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

1.1 Анализ целевой аудитории.

1.2 Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были).

1.3 Анализ конкурентов.

1.4 Анализ спроса и сезонности.

1.5 Анализ посадочных страниц сайта

Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.

2.1 Сбор финансовых показателей

2.2 Декомпозиция бюджета

3. Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

3.1 Подготовка карты слов. Подбор масок.

3.2 Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.



4. Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

4.1 Копирайтинг.

4.2 Дизайн.



5. Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

5.1 Технический анализ.

5.2 Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.



6. Внедрение CRM Call Tracking

6.1 Создание аккаунта, базовые настройки.

6.2 Настройка динамического коллтрекинга.

7. Настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

7.1 Загрузка, настройка и запуск кампании.

7.2 Прохождение модерации.

7.3 Запуск.

8. Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ и Google Ads.

8.1 Проведение анализа планируемых и фактических показателей.

8.2 Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.





Дополнительные сведения:

• Уверенный пользователь ПК: MS Office.

• Знания работы с KeyCollector.

• Продвинутый пользователь Directcommander.

• Навыки настройки Гиперлокального таргетинга.

• Умение работать с аналитикой поисковых систем. Яндекс Метрика и Google Analytics.

• Знания по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager.

• Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ.

• Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка.

• Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс), КМС (Google Ads).

• Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ.

• Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ и Google Ads.

• Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Yagla и Elama.

• Профессиональный pr специалист, serm - работа с репутацией, радиоведущая и владелица информационно- развлекательного портала





Увлечения:

Фитнес, верховая езда, путешествия



Личные качества:

Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.