ingastalnova

Настраиваю контекстную рекламу

У Вас есть бизнес, но нужны клиенты? Вы нашли именно то, что ищите.

Контекстная реклама поможет вам найти свою целевую аудиторию и получить клиентов за минимальные сроки.

Я - сертифицированный специалист Яндекса по настройке контекстной рекламы. Могу выполнить весь спектр работ от сбора семантики до запуска объявлений на поиске и в сетях Яндекса.

Со мной вы получите: