ingastalnova

Настраиваю контекстную рекламу
У Вас есть бизнес, но нужны клиенты? Вы нашли именно то, что ищите.
Контекстная реклама поможет вам найти свою целевую аудиторию и получить клиентов за минимальные сроки.
Я - сертифицированный специалист Яндекса по настройке контекстной рекламы. Могу выполнить весь спектр работ от сбора семантики до запуска объявлений на поиске и в сетях Яндекса.
Со мной вы получите:
- Гарантированный целевой трафик на ваш сайт.
- Продающие объявления после анализа Вашего предложения.
- Медиаплан с конкретными цифрами исходя из бюджета и желаемого результата. Это прогноз по затратам на рекламу и будущим заявкам.
- Качественный сбор ключевых фраз (семантическое ядро), которое я собираю вручную. Это значит, что нецелевой трафик будет сведён к минимуму. Количество запросов зависит от товара или услуги.
- Проработанный список минус-слов на каждую группу и на всю рекламную кампанию.
- Грамотно, понятно и структурированно выстроенный рекламный кабинет.
- Консультация и ответы на вопросы.
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