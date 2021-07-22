ingastalnova

Инга Стальнова ingastalnova

 
32 годаРоссия/Курск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Настраиваю контекстную рекламу

У Вас есть бизнес, но нужны клиенты? Вы нашли именно то, что ищите.

Контекстная реклама поможет вам найти свою целевую аудиторию и получить клиентов за минимальные сроки.

Я - сертифицированный специалист Яндекса по настройке контекстной рекламы. Могу выполнить весь спектр работ от сбора семантики до запуска объявлений на поиске и в сетях Яндекса.

Со мной вы получите:

  • Гарантированный целевой трафик на ваш сайт.
  • Продающие объявления после анализа Вашего предложения.
  • Медиаплан с конкретными цифрами исходя из бюджета и желаемого результата. Это прогноз по затратам на рекламу и будущим заявкам.
  • Качественный сбор ключевых фраз (семантическое ядро), которое я собираю вручную. Это значит, что нецелевой трафик будет сведён к минимуму. Количество запросов зависит от товара или услуги.
  • Проработанный список минус-слов на каждую группу и на всю рекламную кампанию.
  • Грамотно, понятно и структурированно выстроенный рекламный кабинет.
  • Консультация и ответы на вопросы.
Семантическое ядроРекламная кампания