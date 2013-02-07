Разработка и выполнение электрических схем на напряжение 0,4-35 кВ согласно норм Украины и РФ.
Есть основная работа в области проектирования электрических подстанций.
Опыт работы более 5 лет.
Также выполняю полную или частичную векторизацию чертежей, которые Вы предварительно отсканировали, и выдадим результат удобный для редактирования и распечатки в среде AutoCAD.
Редактирование электрических схем согласно ГОСТ. Выполнение схем в AutoCAD.
Выполнение перевода чертежей в AutoCAD.
Чертежи и Схемы
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