Разработка и выполнение электрических схем на напряжение 0,4-35 кВ согласно норм Украины и РФ.

Есть основная работа в области проектирования электрических подстанций.

Опыт работы более 5 лет.

Также выполняю полную или частичную векторизацию чертежей, которые Вы предварительно отсканировали, и выдадим результат удобный для редактирования и распечатки в среде AutoCAD.

Редактирование электрических схем согласно ГОСТ. Выполнение схем в AutoCAD.

Выполнение перевода чертежей в AutoCAD.